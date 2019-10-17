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Дискваліфікація Фонсеки скорочена – португалець пропустить лише один матч

20:28 111 Читать на русском
Дискваліфікація Фонсеки скорочена – португалець пропустить лише один матч
Паулу Фонсека / фото: ФК Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека отримав скорочення дискваліфікації, отриманої у матчі 7-го туру Серії А проти Кальярі.

Спортивний апеляційний суд Італії скоротив дискваліфікацію Фонсеки з двох матчів до одного, інформує твіттер Роми.

Фонсека дискваліфікований за образу арбітра

Таким чином, португальський фахівець пропустить лише матч проти Сампдорії та буде присутнім вже у грі проти Мілана.

Нагадаємо, Фонсека був дискваліфікований на два матчі Серії А за образу арбітра в поєдинку 7-го туру Серії А проти Кальярі (1:1), проте Рома подала апеляцію на це рішення.

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Італія Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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