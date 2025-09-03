Директорка ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" Марія Кривопішина стала фігуранткою гучної справи про загибель 10-річного Івана Гончарука. Як інформує Офіс Генерального прокурора, їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог охорони праці, що призвело до смерті людини.

Слідство встановило, що керівництво академії допустило грубі порушення законодавства у сфері безпеки, які підтвердили судові експертизи. За даними прокуратури, Кривопішина нині перебуває за кордоном, тож її планують оголосити у міжнародний розшук та ініціювати процедуру екстрадиції.

Нагадаємо, трагедія сталася у серпні 2023 року на території комплексу Olimpic Village під Києвом, де розташована академія. Під час табору тренер повів дітей купатися на озеро глибиною 9 метрів і залишив їх без нагляду. 10-річний Іван Гончарук, який не вмів плавати, потонув. Батьки хлопчика неодноразово телефонували керівництву табору в день трагедії, однак їхні дзвінки ігнорували. Про смерть сина вони дізналися вже від поліції.

Донедавна до суду дійшло лише провадження проти тренера, тоді як справа посадових осіб "зависла" на експертизі. Лише після зміни групи прокурорів наприкінці серпня процес почав рухатися активніше. Генпрокурор Руслан Кравченко запевнив, що справа перебуває на його особистому контролі.

Кривопішина є донькою колишнього очільника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, якому у 2019 році також оголошували підозру у справі про розкрадання понад 50 мільйонів гривень

