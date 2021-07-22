В одному зі своїх комедійних виступів японець пожартував про масові вбивства нацистами 6 мільйонів євреїв, повідомляє Japantimes.

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Під час стендапу Кентаро Кобаясі сказав: "Давайте зіграємо в Голокост", – і почав розкидати орігамі з чоловічків. Цей скетч він зіграв ще у 1998-му, однак лише нещодавно японські ЗМІ оприлюднили відеозапис. Давній вчинок режисера церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо викликав хвилю критики, зокрема від японського центру боротьби з антисемітизмом. Кобаясі публічно вибачився за цей епізод зі свого життя, однак його все ж звільнили з посади.

Зауважимо, це не перший випадок звільнення працівників Олімпіади-2020 через "темне" минуле. Раніше у відставку пішов композитор Ігор у Токіо Кейго Оямада. У своїх інтерв'ю 1994-95 років він розповідав, що у шкільні роки знущався над дітьми з особливими потребами.

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