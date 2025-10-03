Директора Санкт-Паулі Рене Борн звинуватили в критиці капітана своєї команди Джексона Ірвіна. Нібито він створив акаунт і прокоментував допис гравця: "Це наш клуб, а не твій. Ти підеш через кілька місяців, щоб грати десь ще за додаткові євро. Ми завжди будемо тут".

Дівчина футболіста Джемілла впевнена, що це – справа рук Рене Борна. "Я просто хотіла цим поділитися, тому що знущання повинні бути розкриті, особливо з боку таких людей, як Рене Борн, які займають керівні посади і вважають, що можуть спробувати публічно залякувати нас", – зазначила вона.

Згідно з журналом Kicker, Рене Борн визнав те, що сталося, і перепросив.

Джексон Ірвін відомий своїми специфічними інтересами і поглядами. Так, він неодноразово публічно висловлювався на підтримку Палестини, а також просував свою кар'єру в сфері моди.

Після 5 турів Санкт-Паулі займає 9-е місце в турнірній таблиці Бундесліги.

