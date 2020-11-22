Нагадаємо, останнім часом активно лунають чутки про можливий відхід 35-річного Роналду. Сам португалець начебто хоче повернутися в Реал, який покинув влітку 2018-го. Також у послугах Кріштіану зацікавлений ПСЖ. Втім, у Ювентусі налаштовані втримати свою головну зірку.

Роналду натякає на бажання повернутися в Реал, – Marca

"Очевидно, що трансферні чутки навколо топ-клубів з'являються щодня, тому я спокійно реагую на це. Ми в клубі просто не звертаємо на це увагу. Можу запевнити, що майбутнє Роналду – саме в Ювентусі", – цитує Паратічі AS з посиланням на DAZN.

До слова, Роналду забив 8 голів у 5-ти матчах Серії А 2020/21. Також в його активі один гольовий пас у Лізі чемпіонів проти Ференцвароша. Контракт Кріштіану зі "Старою синьйорою" розрахований до 30 червня 2022-го.

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