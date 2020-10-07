Функіонер здав тест, який показав позитивний результат на коронавірус, повідомляє Football.ua з посиланням на власні джерела.

Збірна України оприлюднила результати останніх тестів на коронавірус

Згідно з правилами, директор УПЛ відправиться на карантин і, можливо, здасть повторний тест, якщо в першому є сумніви. Наразі сам Євген Дикий ситуацію не коментував.

Зауважимо, що в українському футболі справжня хвиля захворювань на коронавірус. Спочатку про позитивний тест у Степаненка і Пятова повідомив Шахтар. Згодом Олександрія теж пішла на карантин, через кілька випадків захворювання у команді. Зрештою, навіть у збірній України голкіпери Андрій Лунін та Юрій Паньків, а також шеф-кухар команди Любомир Тошич теж виявилися інфікованими.

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