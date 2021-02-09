"Перенесення найближчого туру УПЛ через снігопади? Це чутки. Наразі у нас все за планом, враховуючи рекомендації УЄФА, що матчі можуть бути зіграні при температурі до -15", – зазначив Дикий у коментарі meta-ratings.

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Зазначимо, що в більшості регіонів України суттєво погіршилась погода. Деякі міста страждають від снігопадів та поривчастого вітру, а також ожеледиці, що впливає і на проведення футбольних матчів.

Нагадаємо, друге коло УПЛ планують поновити вже 13 лютого. Програму матчів 14-го туру відкриватимуть поєдинки Минай – Львів та Зоря – Десна.

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