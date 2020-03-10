Директор УПЛ оцінив можливість припинення чемпіонату України через коронавірус

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про ситуацію з коронавірусом і його впливом на чемпіонат України.

"На сьогодні ми не отримували документів від наших відомчих організацій та профільного міністерства (Міністерство спорту – прим. "Футбол 24"). Минулого тижня ми відправили офіційного листа до Міністерства охорони здоров'я України з проханням максимально оперативно нас інформувати про поточну ситуацію в країні.

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Також ми моніторимо засоби масової інформації, щоб бути обізнаними про введення заходів у регіонах. На сьогодні ми бачимо, що Житомирська, Чернівецька, Сумська та Кіровоградська області ввели певні обмеження на проведення масових заходів. Якщо буде чітка вказівка ​​заборонити проведення масових заходів, звичайно, ми будемо слідувати.

Окрім цього, ми стежимо за тим, як розвивається ситуація в Європі і як європейські ліги реагують на ситуацію. Якщо ситуація в Україні буде вимагати вжити заходів, тоді ми в екстреному порядку збиратимемо клуби і разом прийматимемо рішення. Варіантів у нас може бути два: припинення чемпіонату або проведення матчів без глядачів. Життя і здоров'я уболівальників і футболістів важливіші", – розповів Дикий в коментарі Sportarena.

Нагадаємо, раніше в Італії скасували будь-які масові спортивні заходи на невизначений термін через епідемію коронавірусу. Також обмеження на відвідування матчів ввели у Франції, Іспанії, Німеччини і ще декількох європейських чемпіонатах.

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