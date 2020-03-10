Директор УПЛ оцінив можливість припинення чемпіонату України через коронавірус

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про ситуацію з коронавірусом і його впливом на чемпіонат України.
"На сьогодні ми не отримували документів від наших відомчих організацій та профільного міністерства (Міністерство спорту – прим. "Футбол 24"). Минулого тижня ми відправили офіційного листа до Міністерства охорони здоров'я України з проханням максимально оперативно нас інформувати про поточну ситуацію в країні.
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Також ми моніторимо засоби масової інформації, щоб бути обізнаними про введення заходів у регіонах. На сьогодні ми бачимо, що Житомирська, Чернівецька, Сумська та Кіровоградська області ввели певні обмеження на проведення масових заходів. Якщо буде чітка вказівка заборонити проведення масових заходів, звичайно, ми будемо слідувати.
Окрім цього, ми стежимо за тим, як розвивається ситуація в Європі і як європейські ліги реагують на ситуацію. Якщо ситуація в Україні буде вимагати вжити заходів, тоді ми в екстреному порядку збиратимемо клуби і разом прийматимемо рішення. Варіантів у нас може бути два: припинення чемпіонату або проведення матчів без глядачів. Життя і здоров'я уболівальників і футболістів важливіші", – розповів Дикий в коментарі Sportarena.
Нагадаємо, раніше в Італії скасували будь-які масові спортивні заходи на невизначений термін через епідемію коронавірусу. Також обмеження на відвідування матчів ввели у Франції, Іспанії, Німеччини і ще декількох європейських чемпіонатах.
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