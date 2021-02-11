"Наразі все добре, питань з проведення матчів не виникає. Минай провів відповідні консультації з провідними фахівцями в питанні підготовки полів. Головне питання щодо матчу – день за добу до гри, адже там обіцяють морози. Минай взяв спеціальний нагнітач теплого повітря, поле накрите агроплівкою.

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Якщо буде необхідність, вони ці нагнітачі увімкнуть, і поле буде в порядку. Якщо температура буде нижчою -15 градусів, офіційні особи на місці ухвалюватимуть рішення про проведення гри. Якщо одна з команд буде проти, матч буде перенесений", – поділився Дикий у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч Минай – Львів відкриватиме програму 14-го туру УПЛ. Поєдинок запланований на 13 лютого, початок о 14:00.

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