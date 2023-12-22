Директор Суперліги лякає Довбика і Циганкова "похміллям" від ЛЧ: "Приїдеш, програєш матчі і повернешся додому"
Генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт вважає, що сенсаційні виходи в Лігу чемпіонів стають тягарем для скромних клубів.
"Наша Суперліга набагато краща для умовної Жирони. Багато клубів скаржаться, що приз за вихід до Ліги чемпіонів насправді "отруєний".
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Ти приїдеш, програєш матчі і за 3 місяці повернешся додому. Ти банально не маєш часу зарекомендувати себе на європейській арені. Наприклад, Вільяреал не так давно був півфіналістом Ліги чемпіонів, а наступного року вони вже вилетіли зі свого національного чемпіонату", – цитує Райхарта Marca.
Нагадаємо, серед іспанських клубів публічно підтримують Суперлігу лише Реал і Барса. Жирона Артема Довбика та Віктора Циганкова у нинішньому сезоні несподівано кинула виклик "китам" Ла Ліги, маючи чудові шанси на вихід в ЛЧ.
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