Директор "старої синьйори" – про призначення Пірло головним тренером: Рішення було в стилі Ювентуса

"Оцінили все ще до матчу з Ліоном. Ми вже говорили, що одна гра не вирішує долю тренера. Наші оцінки ґрунтувалися на цілому сезоні, а не тільки на одному матчі.

Пірло офіційно очолив Ювентус

Рішення призначити Пірло було дуже природним, в стилі Ювентуса, тому що він, як ми говорили трохи більше тижня тому, грав з нами, завжди був на зв'язку з усіма тут, і це здавалося природним.

Ми також віримо, що його чекає велике майбутнє. Впевнені, що він може робити те, що робив як гравець, будучи тренером. У Андреа той же підхід до тренерської роботи, що і під час ігрової кар'єру. Футбол, який ґрунтується на високому рівні і важкій роботі.

Він хоче запропонувати певний тип футболу, за яким намагаються слідувати європейські команди. Він дуже переконливо пояснив нам це. Людська сторона часто важливіша професіональної, тому ми не сумнівалися в Пірло як в особистості", – наводить слова Паратічі Football-Italia.

Нагадаємо, Ювентус звільнив Мауріціо Саррі з посади наставника та призначив легендарного Андреа Пірло, який не має досвіду тренерської роботи.

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