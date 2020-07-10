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Директор Реала Бутрагеньйо розсипався в компліментах Манчестер Сіті перед вирішальною битвою в Лізі чемпіонів

18:16 - Читать на русском
Директор Реала Бутрагеньйо розсипався в компліментах Манчестер Сіті перед вирішальною битвою в Лізі чемпіонів
Еміліо Бутрагеньйо / Marca

Директор Реала Еміліо Бутрагеньйо назвав свого фаворита у протистоянні з Манчестер Сіті на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Ми впевнені в наших гравцях. Переконані, що вони будуть відповідати очікуванням, і прагнутимуть вийти до наступного раунду.

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Звичайно, нас очікує складний суперник, Манчестер Сіті. Це укомплектована команда з фантастичними гравцями, і обіграти їх буде дуже складно. Але ми повинні спробувати зробити це, і вийти до чвертьфіналу", – наводить слова Бутрагеньйо офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, в першому поєдинку виїзну перемогу святкував Манчестер Сіті (2:1). Матч-відповідь запланований на 7 серпня, початок о 22:00.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сіті - Реал Мадрид Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Еміліо Бутрагеньйо
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