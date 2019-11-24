Директор Реала Бутрагеньйо підтримав Бейла, якого освистували фанати

Директор з інституційних зв'язків Фонду Реал Мадрид Еміліо Бутрагеньйо поділився думкою щодо непорозумінь між фанатами клубу і вінгером Гаретом Бейлом.

"Він провів чарівні 30 хвилин проти Сосьєдада. Це гравець, якості якого нам дуже допомагають. Він може створювати простір, у нього чудовий удар, і він часто забиває. Бейл був прекрасний, і, як сказав Зідан, він дуже важливий для нас. Сьогодні Гарет показав це. Перед нами стоять великі цілі, і він допоможе їх досягнути.

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Щоразу, коли гравець виходить на Сантьяго Бернабеу у футболці Реала, ми повинні його підтримувати. Упродовж всієї своєї історії наш клуб справлявся з труднощами тільки завдяки єдності, і ми повинні зберігати це. Нам доведеться зіграти проти сильних команд. Єдність зробить нас сильнішими", – наводить слова Бутрагеньйо AS.

Нагадаємо, в таборі збірної Уельсу Бейл сфотографувався з прапором своєї країни, на якому був підпис: "Уельс, гольф, Мадрид... В такому порядку", що було сприйняте фанатами "вершкових", як неповага до клубу.

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