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Директор Реала Бутрагеньйо підтримав Бейла, якого освистували фанати

19:41 137 Читать на русском
Директор Реала Бутрагеньйо підтримав Бейла, якого освистували фанати
Гарет Бейл / Reuters

Директор з інституційних зв'язків Фонду Реал Мадрид Еміліо Бутрагеньйо поділився думкою щодо непорозумінь між фанатами клубу і вінгером Гаретом Бейлом.

37’ Карім Бензема
48’ Федеріко Вальверде
74’ Лука Модріч
 
Вілліан Хосе 2’
2’ Вілліан Хосе
37’ Карім Бензема
48’ Федеріко Вальверде
74’ Лука Модріч

"Він провів чарівні 30 хвилин проти Сосьєдада. Це гравець, якості якого нам дуже допомагають. Він може створювати простір, у нього чудовий удар, і він часто забиває. Бейл був прекрасний, і, як сказав Зідан, він дуже важливий для нас. Сьогодні Гарет показав це. Перед нами стоять великі цілі, і він допоможе їх досягнути.

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Щоразу, коли гравець виходить на Сантьяго Бернабеу у футболці Реала, ми повинні його підтримувати. Упродовж всієї своєї історії наш клуб справлявся з труднощами тільки завдяки єдності, і ми повинні зберігати це. Нам доведеться зіграти проти сильних команд. Єдність зробить нас сильнішими", – наводить слова Бутрагеньйо AS.

Нагадаємо, в таборі збірної Уельсу Бейл сфотографувався з прапором своєї країни, на якому був підпис: "Уельс, гольф, Мадрид... В такому порядку", що було сприйняте фанатами "вершкових", як неповага до клубу.

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Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Еміліо Бутрагеньйо Реал Мадрид - Реал Сосьєдад
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