"Заяви на вступ до тероборони із друзями ми написали на другий день війни. В перший день був суцільний хаос, ніхто не розумів нічого. Ми звертались і в перший день, але не було жодних відповідей. Потім ми звернулись до мерії. Там сказали, що всі, хто вирішив взяти в руки зброю, можуть написати заяву і вступати.

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Так на другий день війни ми написали заяви, а наступного дня отримали зброю та набої. Рішення ухвалювалося швидко. Було чітке розуміння, що треба йти та воювати. Або, принаймні, допомагати тим, чим можемо. Я не хочу, щоб мене вважали Нострадамусом, але те, що Росія нападе, було зрозуміло з усіх наративів, з усіх позицій, які висловлювала Російська Федерація щодо України. І, як на мене, питання війни – це було лише питання часу. Зрозуміло було, що війна буде.

Питання лише – через пів року, через рік чи через два. Звичайно, що всі сподівались, що це буде якийсь заморожений конфлікт, що це не пошириться за територію тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Але сталось так, як сталось. Я думаю, що нічого не буває просто так. Значить, так і мало було. І на сьогодні немає жодного іншого рішення, як тільки перемогти. Бо якщо ми програємо, то програють всі. Бо війна не йде між двома сусідніми країнами. Насправді зараз йде війна цінностей, війна двох протилежних цивілізацій.

Якщо сьогодні програти, можна забути про свою Батьківщину на довгий час. Тому таке питання навіть і не стоїть. На сьогодні абсолютно зрозуміло, що окупувати країну повноцінно ворог не зможе. Не зможе контролювати людей, які вийшли і кожен в міру своїх можливостей, в міру своїх переконань боронить свою Батьківщину. Тому в нас один шлях і одна мета – перемога за будь-яку ціну.

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Я вважаю, що на сьогодні абсолютно правильне рішення ухвалене з точки зору керівництва держави. Якби люди вчили історію, то знали б слова Вінстона Черчилля, які він сказав після Мюнхенської конференції: "Якщо країна між війною і ганьбою вибирає ганьбу, вона отримає й війну, й ганьбу". І ми б її отримали в будь-якому разі.

На сьогодні з тим режимом, який встановлений у Росії, домовлятись немає про що. Нас вчить історія, що підписані з ними письмові угоди не коштують і паперу, на якому вони підписані. Тому рішення одне – боротись до кінця і боротись попри ціну, яку б нам це коштувало. Я вважаю, що ми в будь-якому разі переможемо, в нас немає іншого шляху. Але після цієї перемоги Україна буде мати величезний вплив у світовій політиці. Тому ми однозначно живемо в великий історичний час. Дай Боже, щоб ми побачили велику, відновлену і нову Україну", – цитує Загурського прес-служба Полісся.

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