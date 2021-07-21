"Треба розуміти, що предмет договору у нас і предмет договору у Металіста може відрізнятись. Що у них – цього у відкритому доступі немає. У нас у договорі – лише оренда зеленого покриття за 30 тисяч гривень. Все інше ми оплачуємо окремо.

Металіст платитиме за оренду стадіону в 10 разів більше, ніж Металіст 1925 – вражаючі цифри

За нашою угодою кейтеринг, клінінг, освітлення, підігрів у зимовий період, болбої, поліція і все інше не входить у вартість оренди. Можу прямо зараз вам перерахувати: стюарди, коли відкриті три трибуни (Південну – ми не використовуємо) – 40 тисяч за матч, клінінг, вивезення сміття – близько 20 тисяч, швидка і пожежна служба – теж близько 20-ти, освітлення – 50, обігрів у зимову пору – 50, комунальні – теж 50.

Всі ці платежі йдуть окремо. Наприклад, світло ми платимо за лічильниками за прямим договором з Харківобленерго. Ми так працюємо давно, йдемо по шляху мінімізації витрат. Хоча у підсумку у нас так само виходить приблизно 300 тисяч грн. Це зумовлено ​​нашим чинним договором з ОСК Металіст, який діє до кінця сезону 2022/23.

Зняття з чемпіонату через неможливість платити 300 тисяч? Це чиясь фантазія. Ми не погрожували, що знімемось. Навіщо нам це, якщо є чинна угода? Рогачевський (комерційний директор ОСК Металіст – Футбол 24) це придумав, він – балабол. Ця різниця у вартості оренди використовується, як інфопривід. Мовляв, ми жебраки, не можемо заплатити 300 тисяч, а Металіст може. Це ж намагаються виставити Металіст-1925 гидким каченям", – цитує Нєдєліна Tribuna.

Раніше повідомлялось, що Металіст, який грає у Першій лізі, платитиме за оренду стадіону 300 тисяч гривень, а Металіст 1925, який розпочне виступи в УПЛ, – лише 30.

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