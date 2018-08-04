Олімпік підняв зарплати гравцям та персоналу клубу

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов прокоментував фінансову ситуацію в донецькому клубі.

"Грати у другій шістці – це найстрашніше, що може бути. 12 команд і поділ на шістки – це вимушений захід. Але це не дуже зручно. Команди, які опиняться у другій шістці – це просто депресивний стан. У тебе немає шансів на боротьбу. Всі матчі якісь зім’яті і сірі. У першій шістці все навпаки. Це емоції. Це клуби, з якими можна показувати футбол, кудись рватися і йти до якоїсь мети. Боротися за Лігу Європи. Нікому не побажаю грати у другій шістці.

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У нас все орендоване – база, стадіон імені Валерія Лобановського. Ми команда, яка живе на валізах і на колесах. Що в нас є, так це автобус, в якому ми пересуваємось і живемо. Ось такі в нас умови.

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З фінансуванням все добре. Підняли зарплатну відомість. Тому вже легше. Новим футболістам теж цікава фінансова складова. Їм теж це вигідно. Ми всі ростемо. Хочемо вийти у Лігу Європи і заробляти кошти", – цитує Антонова FootballHub.