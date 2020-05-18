"Проживання в Києві буде коштувати 150-200 тисяч доларів": Олександрія не хоче догравати УПЛ в столиці

Очільник олександрійського клубу Дмитро Китаєв пояснив, чому разом з Зорею проти проведення матчів верхньої шістки УПЛ у Києві.

"Олександрія та Зоря надали аргументи, чому цього робити не можна. По-перше, спортивний принцип. Регламент не змінювався, команди повинні грати на своєму полі.

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Закрити команду в іншому місті на півтора місяці і заборонити виходити на вулицю – не реально. Ми ж не в тюрмі знаходимося. Чому два клуби повинні жертвувати своїм комфортом заради того, щоб чотирьом командам було зручніше? Є ще фінансова складова. Півтора місяця проживання в Києві буде коштувати 150-200 тисяч доларів. Проживання в готелі, оренда полів і домашнього стадіону – це дуже великі суми. Хто ці витрати покриватиме?" – сказав Китаєв у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, рестарт сезону УПЛ заплановано на 30 травня. Олександрія після 23 турів посідає п'яту сходинку чемпіонату, відстаючи від другого місця на шість очок.

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