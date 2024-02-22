"Якщо говорити про якісь цікаві моменти, то я для себе відзначив насамперед Катю Монзуль. Вона зараз буде займатись змінами, сподіваємось, на краще – в арбітражі. Бо це така тонка грань українського футболу, яка трохи заважала йому розвиватися. Це дуже правильно, що всі керівники клубів підтримали оплесками цю новину. Сподіваємось, що дійсно побачимо ці результати протягом пів року. Те, що буде жеребкування на призначення арбітрів. Те, що будуть проходити арбітри поліграф і так далі. Думаю, певні зміни мають відбутися.

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Піднімались такі гострі питання, які зараз хвилюють кожного, особливо чоловічої статі. Ми переживаємо за наших футболістів. Є вже випадки, коли хлопців зупиняють і видають повістки. Але ми також розуміємо, що в країні війна, і наполягати на тому, щоб футболісти стали виїзними або мали бронь, було б неправильно. Це не є критична інфраструктура.

Тому кожен такий випадок будемо вже вирішувати і думати, як бути. Андрій Миколайович так само наголосив на тому, що головне зараз для країни – це перемога. Судячи з усмішок і оплесків, більша частина клубів точно були задоволені тим, що вони почули, і взагалі форматом зустрічі. Сподіваємось, що такі будуть проводитись як на початку сезону, так і перед другим колом, і потім в кінці сезону як підсумок. Щоб йшов діалог, це важливо", – поділився Єгоров у коментарі Tribuna.

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