toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Директор департаменту селекції Шахтаря розповів про принципи роботи скаутської служби "гірників"

16:39 84 Читать на русском
Директор департаменту селекції Шахтаря розповів про принципи роботи скаутської служби "гірників"
Жозе Боту та Сергій Палкін / Шахтар

Голова селекційної служби Шахтаря Жозе Боту розповів, чому Шахтар повинен слідкувати за чемпіонатами Бразилії U-17 та U-20.

"У нас є скаутська структура, в якій працюють вісім осіб. Один з них живе в Бразилії, він стежить за юніорськими чемпіонатами. Тому що чемпіонат Бразилії, наприклад, мені і самому легко дивитися по телевізору.

Шахтар прагне підписати бразильського захисника Кевема

А я хочу, щоб він дізнався більше, чемпіонати U-20, U-17 – основні для нас, адже ми дізнаємося про гравця перш ніж він зіграє в чемпіонаті Бразилії.

Скаут передає мені імена, я стежу за гравцем, теж приїжджаю подивитися його наживо. Якщо він нам подобається, якщо ціна прийнятна, ми намагаємося налагодити контакт з президентом, намагаємося випередити більших конкурентів.

Боту: Єдина можливість для Шахтаря отримати топового гравця – ризикувати

Це необхідно, адже зараз великі клуби стали купувати молодих гравців відразу з Бразилії. Раніше вони дозволяли португальським, українським клубам брати футболістів з Бразилії, а потім викуповували їх. Зараз ситуація змінилася", – цитує Жозе Боту Gazeta Esportiva.

Теги
Жозе Боту Шахтар Шахтар Бразилія Трансфери Шахтаря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини
    Світ — 28 бер1094 Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини
4
год
:
26
хв
Хоффенхайм
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук