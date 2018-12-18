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Директор Атлетіко Вільяверде: Якщо хочеш дійти до фіналу, то Ювентус треба обігрувати

00:25 54 Читать на русском
Директор Атлетіко Вільяверде: Якщо хочеш дійти до фіналу, то Ювентус треба обігрувати
Клементе Вільяверде / ФК Атлетіко

Директор мадридського Атлетіко Клементе Вільяверде поділився думками щодо 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де волею жеребу іспанці зустрінуться з туринським Ювентусом.

"Ми раді, що зіграємо на цій стадії ЛЧ. Ми розуміли, що всі сіяні суперники будуть сильними. Якщо ти хочеш дійти до фіналу, то обігрувати треба найкращих, а Юве якраз із таких.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Наш суперник домінує в Італії, буде важко, але подивимось у лютому, як все складеться. Зараз обидві команди на ходу, а як буде далі – побачимо. Ми не думаємо про Кріштіану Роналду, він лише один із багатьох чудових гравців великої команди. Але ми маємо свої козирі", – відзначив Вільяверде в коментарі офіційному сайту УЄФА.

До слова, перший матч протистояння Ювентуса та Атлетіко відбудеться в Мадриді 20 лютого. Матч-відповідь – 12 березня в Турині.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу: календар матчів

Ліга чемпіонів1/8 фіналуВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Ювентус: Середа 20 лютого 2019

Атлетіко
до матчу
64
дн
:
20
год
:
40
хв
Ювентус
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Ювентус Ювентус Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Атлетіко - Ювентус
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