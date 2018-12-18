Директор Атлетіко Вільяверде: Якщо хочеш дійти до фіналу, то Ювентус треба обігрувати

Директор мадридського Атлетіко Клементе Вільяверде поділився думками щодо 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де волею жеребу іспанці зустрінуться з туринським Ювентусом.

"Ми раді, що зіграємо на цій стадії ЛЧ. Ми розуміли, що всі сіяні суперники будуть сильними. Якщо ти хочеш дійти до фіналу, то обігрувати треба найкращих, а Юве якраз із таких.

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Наш суперник домінує в Італії, буде важко, але подивимось у лютому, як все складеться. Зараз обидві команди на ходу, а як буде далі – побачимо. Ми не думаємо про Кріштіану Роналду, він лише один із багатьох чудових гравців великої команди. Але ми маємо свої козирі", – відзначив Вільяверде в коментарі офіційному сайту УЄФА.

До слова, перший матч протистояння Ювентуса та Атлетіко відбудеться в Мадриді 20 лютого. Матч-відповідь – 12 березня в Турині.

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