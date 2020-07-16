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Директор академії Шахтаря покинув "гірників"

11:12 - Читать на русском
Директор академії Шахтаря покинув "гірників"
Хорхе Раффо / ФК Шахтар

У структурі "помаранчево-чорних" відбуваються чергові зміни.

Директор академії донецького Шахтаря Хорхе Раффо припиняє співпрацю з "гірниками", повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Директор академії Шахтаря зацікавив Мілан та Ювентус

55-річний аргентинський фахівець приєднався до українського клубу у липні 2017 року і за цей час команди Академії виграли 7 чемпіонатів Дитячо-юнацької футбольної ліги України, а Шахтар U-21 став переможцем молодіжної першості.

Нагадаємо, після завершення ігрової кар'єри футболіста Хорхе Раффо працював головним тренером у аргентинських Альміранте Браун та Атланті. З 2006 по 2011 рік очолював академію Барселони в Аргентині (Ла Кандела), а до моменту приходу в Шахтар працював спортивним директором академії Бока Хуніорс (2011–2017 рр.).

До слова, нещодавно змін зазнав і тренерський штаб Каштру: замість Філіпе Селіккаї, який відтепер працюватиме з дублем Спортінга, до команди португальця приєднався новий асистент Педро Бріта.

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна

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Теги
Шахтар Шахтар Хорхе Раффо
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