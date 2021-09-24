"У Зорі залишитися я міг, але ухвалив для себе рішення рухатися далі. Інтерес від топ-клубів України був, коли я в збірну їздив, але офіційної пропозиції не надходило. Перед підписанням з Крильями агент говорив, що я входжу в список Алавеса, але й тут йшлося тільки про список з 5-6 осіб на позицію.

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Звичайно, коли я перейшов у Крилья Совєтов, мій дірект просто горів від негативних коментарів. Відповідати не бачив сенсу. Якщо у людини є особисте життя, але вона витрачає час на те, щоб написати спортсмену, який ніяк не впливає на його життя, то мені навпаки прикро за цих людей, у яких нічого цікавішого не відбувається", – цитує Іванісеню Metaratings.

Нагадаємо, минулого літа вихованець Шахтаря після двох сезонів у складі Зорі вирішив перебратися у чемпіонат Росії, де став гравцем клубу Крилья Совєтов. У своєму активі Іванісеня має один матч за збірну України.

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