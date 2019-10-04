Діоп відверто висловився про роль Ярмоленка у Вест Хемі

Захисник лондонського Вест Хема Ісса Діоп поділився враженнями від гри Андрія Ярмоленка після повернення українця на поле після травми.

"Всі ми розуміємо рівень Ярмоленка. Так, він не грав досить довго через травму, але повернувся на 100% і сильно допомагає Вест Хему. Ми його великі фанати", – цитує Діопа офіційний сайт клубу.

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До слова, після сьомого туру Вест Хем посідає п’яте місце у турнірній таблиці АПЛ. Ярмоленко, після повернення, вже встиг забити три голи в шести матчах. У грі з Борнмутом (2:2) він був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Наступний матч у чемпіонаті Англії Вест Хем проведе 5 жовтня проти Крістал Пелас.

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