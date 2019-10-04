toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛУГАНО - ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ

Діоп відверто висловився про роль Ярмоленка у Вест Хемі

17:38 57 Читать на русском
Діоп відверто висловився про роль Ярмоленка у Вест Хемі
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

Захисник лондонського Вест Хема Ісса Діоп поділився враженнями від гри Андрія Ярмоленка після повернення українця на поле після травми.

 

"Всі ми розуміємо рівень Ярмоленка. Так, він не грав досить довго через травму, але повернувся на 100% і сильно допомагає Вест Хему. Ми його великі фанати", – цитує Діопа офіційний сайт клубу.

Ярмоленко: Моя найкраща гра за Вест Хем ще попереду

До слова, після сьомого туру Вест Хем посідає п’яте місце у турнірній таблиці АПЛ. Ярмоленко, після повернення, вже встиг забити три голи в шести матчах. У грі з Борнмутом (2:2) він був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Наступний матч у чемпіонаті Англії Вест Хем проведе 5 жовтня проти Крістал Пелас.

Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в Естонії

blog_ava
Лугано – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
00:19
9576
Теги
Англія Ісса Діоп Ісса Діоп Вест Хем - Крістал Пелас Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
44
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук