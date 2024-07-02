Діогу Кошта

Вік: 24 роки

Амплуа: голкіпер

Клуб: Порту

Transfermarkt: 40 млн євро

Статистика у збірній Португалії: 26 матчів

Роналду бив – не забив. Шешко бив – не забив. Облак стрибав – не врятував. А Діогу Кошта вийшов із затінку під кінець овертайму, потім на нуль вистояв серію пенальті і вивів стражденну Португалію у чвертьфінал. Абсолютний герой дня та рекордсмен чемпіонатів Європи – раніше такий трюк не вдавався жодному голкіперу! Ми ж спіймали щемкий флешбек із ЧС-2006, коли Шовковський відстояв насухо у лотереї зі Швейцарією.

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Свої спогади були і в Кріштіану. Менше двох років тому, десятого грудня 2022-го, йому хотілося живцем закопати молодого голкіпера після грубої помилки у чвертьфіналі Кубка світу. Тоді Кошта невдало вийшов на подачу з флангу, чим одразу скористався Ен-Несірі, вивівши Марокко до 1/2. Вчора ж Роналду зі сльозами на очах дякував воротарю за подвиг. Як і 41-річний Пепе, який довго щось шепотів Кошті у вушко. Після нереалізованого пенальті на 105-ій хвилині головні ветерани Португалії підупали не лише фізично, а й морально. І тільки Діогу Кошта повернув їм віру в перемогу.

Сенсаційний кіпер – плоть та кров академії Порту. Хоча народився він і прожив перші сім років у Швейцарії. Одного дня Кошта-старший зібрав сім’ю і повернувся з нею на етнічну батьківщину, де отримав роботу на фабриці "Туалетного каченяти". Ну а сина записав у футбольну школу місцевого гранда – Порту. Діогу змалечку толерував важке воротарське ремесло. Його головним кумиром досі залишається Вітор Байя, легенда "драконів".

Успіхів не довелося чекати надто довго. У складі збірних Португалії U-17 та U-19 Кошта двічі став чемпіоном Європи. А з Порту обіграв Челсі у фіналі Юнацької Ліги УЄФА-2019, після чого був переведений у першу команду.

Перформанс імені Словенії не повинен сильно дивувати, адже Діогу з пенальті "на ти". Ще перед катарським Мундіалем він переписав рекорд Ліги чемпіонів, відбивши три 11-метрових поспіль на стадії групового турніру. Тоді перед португальським майстром спасували Ланг із Брюгге, а також Шик і Демірбай із Байєра.

Натомість гравці Шахтаря якихось особливих скіллів Кошти не помітили. Минулоріч у ворота Порту спокійнісінько забивали Келсі, Сікан та Егіналдо (ще один гол "дракони" закотили собі самі). Голкіпер не засмутився, видавши дуже приязний післяматчевий коментар: "Обіймаю всіх українців! Бажаю їм багато сил і кажу, що ми з ними".

Сезон 2023/24 виявився великим розчаруванням для його клубу, адже Порту серйозно відстав у чемпіонаті від головних конкурентів – Спортінга та Бенфіки, фінішувавши тільки третім. Проте Кошта однаково став найкращим серед голкіперів – 14 кліншитів! У нашого Трубіна, до слова, на один сухий матч менше.

Ще 2022-го повідомлялося про інтерес МЮ до персони Діогу. Минулого року у чутках знайшлося місце для Реала та Челсі. Уявіть, яке трансферне божевілля розпочнеться зараз! Настав час нашому герою покидати рідне гніздечко драконів.

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