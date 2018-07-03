Діого Рінкон не буде тренувати Львів, – ЗМІ

Інформація про те, що Діого Рінкон може очолити ФК Львів, виявилася неправдивою.

Колишній півзахисник Динамо Діого Рінкон не буде новим головним тренером ФК Львів, повідомляє Tribuna.com. За інформацією джерела, львівський клуб очолить інший бразилець, його ім'я буде оголошено вже сьогодні.

Раніше повідомлялося, що саме 38-річний колишній футболіст Динамо стане новим тренером команди, а в його штаб увійде екс-форвард Карпат Роша Батіста.

Відзначимо, що минулого тижня Львів припинив співпрацю з Демченком, який працював із рівненським Вересом навесні. Після сезону 2017/18 Верес змінив назву на Львів та продовжить виступи в УПЛ і залишиться у Львові.