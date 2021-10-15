Діназ та Мункач матчем на Закарпатті відкривали програму 14-го туру Другої ліги. Результат дізнавайтесь у цій новині.

Мункач – Діназ – 1:3

Голи: Лучка, 80 – Бриженко, 23, Чепурненко, 34, 56 (пен)

Вилучення: Майборода, 90+3 (Діназ, пряма червона)

Команда з Мукачева на правах господарів розпочала трішки агресивніше, але пропустила першою. Бриженко отримав пас з глибини і другим дотиком пробив у ближній кут голкіпера.

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Подвоїв і потроїв перевагу Діназа Чепурненко: спершу розстріляв воротаря з метрів 10-ти, а потім впевнено реалізував пенальті. Мункач огризнувся лише одним голом – це Лучка з лету з лінії штрафного вгатив під поперечку. Завершився матч штовханиною за участі Майбороди, який отримав за це пряму червону.

Діназ набрав 31 заліковий бал і піднявся на друге місце у групі А, випередивши Карпати, відставання від Лівого берега складає два очки, але у киян ще два матчі в запасі. Мункач з 23-ма пунктами залишився п'ятим.

Турнірна таблиця Другої ліги