У матчі 17-го туру хмельничани не втримали перемогу над представниками Київської області. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 17-й тур

Діназ – Поділля – 1:1

Голи: Кірієнко, 62 – Костенко, 53

Нереалізований пенальті: Бриженко, 60 (Діназ)

Гравець Карпат мало не травмував арбітриню матчу – співучасником "нападу" стали погодні умови

17-й тур у групі А Другої ліги в четвер завершували сусіди у турнірній таблиці – Діназ та Поділля. Обидві команди претендують на підвищення у класі, тож провели доволі обережний перший тайм без забитих голів.

Перша небезпечна контратака гостей по перерві завершилась взяттям воріт. Нападник хмельничан Віталій Каверін підхопив м'яч у центрі поля, протягнув його лівим флангом, на лінії воротарського майданчика обіграв захисника і віддавав під удар партнеру. Оборонець Діназа випередив його і, сам того не бажаючи, виклав сферу під удар Кирилові Костенку, який, в результаті, легко обіграв Олексія Крупниченка.

Менше ніж за 10 хвилин Діназ отримав шанс відігратись. Захисник Поділля у власному штрафному потягнув за руку форварда господарів Антона Брижчука і арбітр призначив одинадцятиметровий. До м'яча підійшов Олексій Бриженко і... не зумів обіграти кіпера хмельничан. Та за хвилину Діназ виправився: футболісти з Вишгорода втекли у стрімку контратаку, і Ігор Кірієнко після філігранного пасу відновив статус-кво.

Вже у доданий час Діназ втратив стовідсотковий шанс вирвати перемогу: захисник господарів Дмитренко намагався перекинути м'яч у вже порожні ворота – не вистачило лічених сантиметрів.

Нічия принесла Поділлю 35 балів і дозволила зрівнятись за очками з галицькими Карпатами, які йдуть другими (у хмельничах залишається матч у запасі). Діназ 34-ма пунктами йде четвертим.

Друга ліга: Ужгород повернув собі лідерство, Метал продовжив неймовірну серію, Карпати Львів поступились Галичу