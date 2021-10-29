У рамках 16-го туру Другої ліги вишгородський Діназ не залишив шансів столичному Рубікону. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, Група А, 16-й тур

Діназ – Рубікон – 4:1

Голи: Чепурненко, 12 (пенальті), 47, Ічанський, 41, Бафталовський, 63 – Могіль, 23

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Команди обмінялися забитими м'ячами в стартові півгодини. На 12-й хвилині хавбек господарів Чепурненко впевнено реалізував одинадцятиметровий. Кияни зрівняли рахунок на 23-й – Котовий парирував удар зі штрафного, але м'яч добив у сітку Могіль.

Перед перервою Діназ знову вийшов вперед. Це Чепурненко подав кутовий, а Ічанський головою спрямував м'яч у ворота. На старті другої половини той же Чепурненко зробив чергову результативну дію, влучно пробивши в ближній кут зі штрафного. Добив Рубікон Бафталовський, який на 63-й хвилині скористався помилкою Островерха.

Завдяки цій перемозі Діназ закріпився на 3-й позиції (34 очки). Натомість Рубікон посідає 13-те місце, маючи в активі 11 пунктів.

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