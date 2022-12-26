"Ми щойно почали те, що Динамо робить уже чотири роки. Ми робимо новий проект і показуємо, що можемо за два-три роки продовжувати ставати чемпіонами, якщо ця команда збережеться. Ми віддамо все, аби Шахтар став чемпіоном цього року.

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Ми прямуємо від матчу до матчу та вигризаємо перемоги. І ми вже показали, що маємо достатньо матеріалу для цього будівництва. Мої футболісти впевнені в собі, і на останньому матчі цього року з Ворсклою ми пообіцяли один одному, що битимемося до кінця.

Однак у нас іще стільки простору попереду завдяки нашій молодій команді, завдяки тій якості, що маємо. Тому що ми тільки розпочали те, що Динамо вже зробило чотири роки тому. І цей простір – мотивація рухатися вперед. У цьому наша перевага. Вони закінчують свій проєкт, а ми розпочинаємо", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, на зимову паузу "гірники" пішли на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від СК Дніпро-1 на 5 очок.

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