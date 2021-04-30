Молодіжна команда "біло-синіх" взяла приклад зі старших колег і також не стала затягувати з золотими медалями.

У 24-му турі молодіжної першості чемпіонату України Динамо на виїзді здолало Ворсклу 4:2 і достроково завоювало золоті медалі турніру.

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Цей титул став для дублерів "біло-синіх" вже восьмим, що стало абсолютним рекордом серед всіх українських клубів. За два тури до завершення чемпіонату кияни випереджають найближчого переслідувача на 7 очок і стали недосяжними у чемпіонській гонці. Пришвидшив чемпіонство Динамо і донецький Шахтар, який у паралельному матчі не зміг впоратись з СК Дніпро-1, розписавши з суперником бойову нічию 1:1.

До слова, варто згадати про четвертий гол киян у ворота Ворскли. Міні-шедевр рабоною на власний рахунок записав хавбек Динамо Назар Волошин.

Нагадаємо, це останній сезон молодіжної першості України, яку проводили з сезону 2004/05. За цей час, окрім Динамо, 4 рази чемпіоном був Шахтар, а по одному титулу завоювали Зоря, Дніпро, Іллічівець і Карпати. Минулого сезону чемпіона не визначали через COVID-19.

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