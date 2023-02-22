Киянам не вдалось досягти домовленостей щодо товариського матчу з лідером турецької Суперліги.

Динамо вело переговори про проведення спарингу з Галатасараєм під час зборів у Туреччині, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Однак, за повідомленням джерела, клуби так і не змогли дійти згоди щодо товариського матчу.

Нагадаємо, раніше у киян виникли проблеми з іншим турецьким клубом – Адана Демірспор. У перерві поєдинку екс-команда Ярослава Ракицького в ультимативній формі зажадала припинити трансляцію гри, пригрозивши в іншому випадку не виходити на другий тайм.

До слова, вже завтра, 23 лютого, команда Мірчі Луческу зіграє контрольний матч з латвійською Аудою. Початок зустрічі о 16:00.

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