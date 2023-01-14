"Під час відпустки виконував індивідуальну програму, окрім того приїжджав на базу, щоб попрацювати з м'ячем. Словом, все традиційно – така робота потрібна, щоб підготувати себе до великих навантажень, які будуть на зборах. Завдяки цьому має бути легше у Туреччині.

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Як проходять перші дні роботи після виходу із відпустки? У нас дворазові тренування. До від'їзду до Туреччини буде багато бігової роботи, щоб набрати потрібну фізичну форму та кондиції, а з м'ячем на першому етапі підготовки, мабуть, зустрічатимемося менше.

Очікую, що збір буде важким. Хочеться у якомога кращому стані підійти до другої частини чемпіонату України, тому до роботи потрібно поставитися дуже відповідально і з великим бажанням, щоб коли відновиться сезон, досягати максимального результату на полі.

Звичайно, ми орієнтуємося тільки на перше місце, і боротимемося за нього. Думаю, ні в кого немає сумнівів у тому, що чемпіонат буде дуже цікавим, сподіваюся, ми його виграємо", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на зимову паузу кияни пішли на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 30 очок.

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