Відомий український журналіст Ігор Циганик поділився очікуваннями від першого офіційного поєдинку "біло-синіх" у новому році.

"Звісно, кияни є явним фаворитом цього протистояння. Але, чесно кажучи, Динамо на зборах виглядало не дуже переконливо.

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Крім того, "біло-сині" втратили багатьох своїх основних виконавців, якщо наводити приклади з продажами Забарного, Циганкова та інших. Все ж, Мірча Луческу має зробити правильні висновки та налаштувати команду на впевнене повернення після перерви.

Інгулець спробує щось протиставити Динамо сьогодні, але сили команд не рівні, не очікую на гучну сенсацію", – цитує Циганика РБ.

Нагадаємо, поєдинок між киянами та петровцями відбудеться сьогодні, 4 березня, у Києві. Початок зустрічі о 14:00.

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