Динамо звільнить Краснікова найближчим часом, – ТаТоТаке

Віце-президент Динамо Євген Красніков найближчим часом покине київський клуб.

Керівництво київського Динамо незадоволене роботою Євгена Краснікова на посаді віце-президента клубу і має намір припинити співпрацю з функціонером, повідомляє ТаТоТаке.

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Варто відзначити, що Красніков лише влітку зайняв посаду в столичному клубі. Його звинувачують в трансферних провалах команди.

Нагадаємо, функціонер зарекомендував себе під час своєї роботи у Металісті на посаді голови селекційної служби харківського клубу.

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