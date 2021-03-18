Київські вболівальники змушені знову повернутись до підтримки своєї команди у домашніх умовах.

"На жаль, через загрозу пандемії коронавірусу, починаючи з 20 березня футбольні матчі у Києві знову проходитимуть без глядачів. Нам усім доведеться набратися терпіння, аби пережити цей час з найменшими втратами для здоров’я наших співвітчизників.

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Ми цінуємо кожного уболівальника, який підтримує клуб, купуючи квитки на матчі та сезонні абонементи. Усі, хто придбав квитки на матч Динамо – Рух, який відбудеться 21 березня без глядачів, зможуть або отримати назад гроші, заплачені за квитки, або використати ці квитки для відвідування наступного матчу після того, як глядачам знову дозволять повернутися на трибуни.

Щодо абонементів на сезони 2019/2020 та 2020/2021, то вони залишатимуться дійсними і на наступний сезон", – йдеться в заяві на сайті Динамо.

Нагадаємо, влада Києва запровадила жорсткий карантин на період 20 березня – 9 квітня.

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