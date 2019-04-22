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Динамо зустрінеться з дітьми, які постраждали від аварії на ЧАЕС

22 квітня 23:48 17 Читать на русском
Динамо зустрінеться з дітьми, які постраждали від аварії на ЧАЕС
Динамо / ФК Динамо Київ

Гравці та головний тренер Динамо Олександр Хацкевич проведуть зустріч із дітьми, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про проведення зустрічі з дітьми, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

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Зустріч відбудеться 25 квітня о 15:00 у конференц-залі стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського. На ній будуть присутні Олександр Хацкевич, Георгій Бущан, Артем Бєсєдін та Володимир Мунтян.

24 квітня кияни в рамках 25 туру УПЛ вдома прийматимуть донецький Шахтар. Початок гри о 18:30.

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Теги
Динамо Динамо Георгій Бущан Георгій Бущан Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Володимир Мунтян Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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