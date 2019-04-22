Динамо зустрінеться з дітьми, які постраждали від аварії на ЧАЕС

Гравці та головний тренер Динамо Олександр Хацкевич проведуть зустріч із дітьми, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про проведення зустрічі з дітьми, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

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Зустріч відбудеться 25 квітня о 15:00 у конференц-залі стадіону Динамо ім. Валерія Лобановського. На ній будуть присутні Олександр Хацкевич, Георгій Бущан, Артем Бєсєдін та Володимир Мунтян.

24 квітня кияни в рамках 25 туру УПЛ вдома прийматимуть донецький Шахтар. Початок гри о 18:30.

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