"Центрбек Динамо потрібен, але я не чув про серйозну зацікавленість у Сватку. Про серйозний інтерес з МЛС я чув. Про Динамо не чув.

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Так само не чув про інтерес до Сарапія. Його прізвище виринало у контексті двох інших клубів УПЛ – Шахтаря і Карпат. Принаймні про це я знаю, а от про інтерес Динамо до Сарапія жодного разу не чув", – поділився Вацко у ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, Динамо вже встигло придбати зі СК Дніпро-1 хавбека Олександра Піхальонка. Дніпряни мають фінансові труднощі, тому відкриті до подальшого продажу лідерів.

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