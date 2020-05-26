Динамо зробило офіційну заяву щодо подальшої долі орендованих гравців

Динамо надало додаткове пояснення питання щодо продовження оренд, які закінчувалися у червні.

"Футбольний клуб Динамо інформує, що у зв'язку з продовженням термінів сезону 2019/2020 орендні угоди гравців, контракти яких належать клубу і які на правах оренди виступають за інші клуби, будуть діяти до завершення поточного сезону.

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Футболісти Динамо, орендні угоди яких закінчуються в червні, дограють за клуби, за які вони виступають на правах оренди, до кінця сезону 2019/2020, після чого по кожному гравцеві буде прийматися рішення щодо продовження терміну оренди або повернення в клуб", – йдеться у заяві на офіційному сайті київського клубу.

Додамо, що деякі орендовані гравці з Динамо є лідерами у своїх клубах. Лєднєв і Тимчик допомагають Зорі боротися за зону Ліги чемпіонів, а Супряга і Булеца – провідні виконавці в СК Дніпро-1.

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