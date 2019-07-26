Динамо, Зоря та Десна не мають наміру транслювати матчі на ТК Футбол попри рішення про єдиний телепул

Три клуби УПЛ збираються транслювати свої домашні матчі на телеканалах медіахолдингу 1+1.

Офіційним транслятором УПЛ на наступні три сезони стали телеканали Футбол 1/2. Три з чотирьох клубів, які були проти такого рішення, не збираються транслювати свої домашні матчі на цих телеканалах.

Телеканали "Футбол 1/2" стали офіційними трансляторами УПЛ

Динамо, Зоря та Десна не мають наміру порушувати свої домовленості з телеканалом 2+2 та будуть транслювати свої домашні матчі саме на цій платформі.

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Позиція СК Дніпро-1, який також виступав проти єдиного телепулу на телеканалах Футбол, наразі невідома, повідомляє Football.ua.