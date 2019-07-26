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Динамо, Зоря та Десна не мають наміру транслювати матчі на ТК Футбол попри рішення про єдиний телепул

17:25 785 Читать на русском
Динамо, Зоря та Десна не мають наміру транслювати матчі на ТК Футбол попри рішення про єдиний телепул
Олександр Денисов схвильований таким рішенням клубів

Три клуби УПЛ збираються транслювати свої домашні матчі на телеканалах медіахолдингу 1+1.

Офіційним транслятором УПЛ на наступні три сезони стали телеканали Футбол 1/2. Три з чотирьох клубів, які були проти такого рішення, не збираються транслювати свої домашні матчі на цих телеканалах.

Телеканали "Футбол 1/2" стали офіційними трансляторами УПЛ

Динамо, Зоря та Десна не мають наміру порушувати свої домовленості з телеканалом 2+2 та будуть транслювати свої домашні матчі саме на цій платформі.

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Позиція СК Дніпро-1, який також виступав проти єдиного телепулу на телеканалах Футбол, наразі невідома, повідомляє Football.ua.

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