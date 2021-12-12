Динамо – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Матч Динамо – Зоря стартує на о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна безпосередньо в цій новині.
Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
Стартові склади команд
Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш.
Запасні: Бойко, Вербіч, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Вітінью, Кулач, Антюх.
Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жунінью – Назарина, Цвек – Хомченовський, Сайядманеш, Громов – Гладкий.
Запасні: Жилкін, Казаков, Снурніцин, Нагнойний, Алефіренко, Гільєрме, Кабаєв, Крістіан, Фрімпонг.
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