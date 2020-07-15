Динамо – Зоря: де дивитися матч УПЛ

У рамках 31-го туру Прем'єр-ліги київське Динамо прийме луганську Зорю. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Зоря відбудеться у четвер, 16 липня, у Києві. Початок поєдинку 31-го туру УПЛ – о 19:00.

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Зустріч Динамо – Зоря онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі 2+2, починаючи з 18:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також на "Футбол 24" можна буде переглянути і пряму відеотрансляцію битви за місце в Лізі чемпіонів.

До звітного поєдинку команди підходять на сусідніх позиціях у чемпіонаті. Зоря наразі йде другою, маючи в активі 57 очок. Натомість кияни посідають 3-тє місце (56 пунктів). Зовсім поруч і чернігівська Десна (55 балів), тому нічия у протистоянні "біло-синіх" і "мужиків" буде найкращим підсумком для сіверян.

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