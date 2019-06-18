Динамо знову цікавиться захисником Легії Вєтескою, якого не змогло підписати взимку, – польський журналіст

Захисник Легії Матеуш Вєтеска може перебратись до київського Динамо.
Журналіст видання Super Express Пьотр Кожмінскі повідомив, що Динамо знову цікавиться захисником Легії Матеушем Вєтескою.
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Підвищений інтерес до 22-річного гравця пов'язаний з його виступом на чемпіонаті Європи U-21, який наразі проходить в Італії та Сан-Маріно.
Зазначається, що конкуренцію киянам у боротьбі за право підписати поляка може скласти португальська Брага.
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Київський клуб в лютому 2019 року вже робив пропозицію Легії щодо трансферу Вєтески, але сам гравець вирішив залишитись у своєму клубі.