Олімпія з Асунсьйона найближчим часом навряд зможе виконати фінансові зобов'язання перед київським Динамо. Парагвайський гранд досі не розрахувався за перехід вінгера Дерліса Гонсалеса.

"Торочкуваті" не змогли зібрати 5,1 млн доларів для виплати Динамо, повідомляє D10.

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"Ми доклали зусиль, однак необхідну суму ще не зібрали. Плануємо прийняти санкції ФІФА. Ми зібрали близько 2 млн євро. Необхідну суму могли б зібрати, але виникли проблеми", – розповів фінансовий радник Олімпії Мануель Феррейра.

Нагадаємо, що два тижні тому CAS поставив крапку в скандальній справі щодо боргу парагвайців перед Динамо. Гранд завинив чемпіону України 5 млн доларів. У 2020 році парагвайці домовилися про викуп 50 % прав на Дерліса та мали виплатити всю суму чотирма траншами, але так цього і не зробили.

До слова, загальні борги Олімпії становлять понад 50 млн доларів. Найімовірніше, невдовзі "торочкуваті" отримають трансферний бан.

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