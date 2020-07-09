Динамо знову наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв у період незалежної України

Завдяки перемозі в Кубку України 2019/20 Динамо здобуло 35-й трофей за час незалежної України. "Біло-сині" за цим показником наздогнали донецький Шахтар.

Динамо здолало Ворсклу в фіналі Кубка України 2019/20. Основний та додатковий час поєдинку завершилися з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими були кияни – 8:7.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

Завойований трофей дозволив динамівцям наздогнати донецький Шахтар, який після нещодавно здобутого чемпіонства випередив киян за кількістю титулів в період незалежної України. У музеях обох вітчизняних грандів – по 35 виграних трофеїв.

Тепер у київського клубу – 15 чемпіонств, 12 Кубків і 8 Суперкубків. В активі Шахтаря – 13 чемпіонств, 13 Кубків і 8 Суперкубків України, а також Кубок УЄФА 2008/09.

Динамо виграло Кубок України після історичної серії пенальті проти Ворскли – команди провели по дев'ять ударів