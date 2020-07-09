toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Кубок України
ДИНАМО - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР

Динамо знову наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв у період незалежної України

08:31 - Читать на русском
Динамо знову наздогнало Шахтар за кількістю трофеїв у період незалежної України
Динамо – володар Кубка України 2019/20 / ФК Динамо

Завдяки перемозі в Кубку України 2019/20 Динамо здобуло 35-й трофей за час незалежної України. "Біло-сині" за цим показником наздогнали донецький Шахтар.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

Динамо здолало Ворсклу в фіналі Кубка України 2019/20. Основний та додатковий час поєдинку завершилися з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими були кияни – 8:7.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

Завойований трофей дозволив динамівцям наздогнати донецький Шахтар, який після нещодавно здобутого чемпіонства випередив киян за кількістю титулів в період незалежної України. У музеях обох вітчизняних грандів – по 35 виграних трофеїв.

Тепер у київського клубу – 15 чемпіонств, 12 Кубків і 8 Суперкубків. В активі Шахтаря – 13 чемпіонств, 13 Кубків і 8 Суперкубків України, а також Кубок УЄФА 2008/09.

Динамо виграло Кубок України після історичної серії пенальті проти Ворскли – команди провели по дев'ять ударів

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Головні новини футболу 8 липня: Динамо вирвало Кубок України, Маліновський зробив результат Аталанти
07:00
3219
Теги
Динамо Динамо Кубок України Динамо - Ворскла Головне Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
41
хв
Борнмут
20:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук