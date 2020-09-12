Динамо знову надовго втратило Попова – захисник навіть не встиг відновитись від попередньої травми
Захисник Динамо Денис Попов травмувався на тренуванні та знову не зможе допомогти київському клубу.
Оборонець вибув на 1,5 місяця через нове пошкодження на тренуванні, повідомляє Dynamo.kiev.ua.
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Таким чином, ситуація в захисті Динамо має досить сумний вигляд, адже окрім Попова, у лазареті залишаються Микита Бурда та Артем Шабанов. До них вчора приєднався Олександр Тимчик, який має підозру на травму пахових кілець.
Нагадаємо, Денис травмувався у матчі проти Колоса в середині липня та був близький до відновлення перед поєдинком Ліги чемпіонів проти АЗ, який відбудеться вже 15 вересня.
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