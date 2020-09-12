Захисник Динамо Денис Попов травмувався на тренуванні та знову не зможе допомогти київському клубу.

Оборонець вибув на 1,5 місяця через нове пошкодження на тренуванні, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Таким чином, ситуація в захисті Динамо має досить сумний вигляд, адже окрім Попова, у лазареті залишаються Микита Бурда та Артем Шабанов. До них вчора приєднався Олександр Тимчик, який має підозру на травму пахових кілець.

Нагадаємо, Денис травмувався у матчі проти Колоса в середині липня та був близький до відновлення перед поєдинком Ліги чемпіонів проти АЗ, який відбудеться вже 15 вересня.

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