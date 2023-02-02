Динамо змушене змінювати свої попередні домовленості про товариські матчі в Туреччині.

Кияни вже вдруге шукали нового суперника для спарингу, який запланований на 3 лютого. Вдалося домовитись з казахським Кайсаром, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Спочатку суперником Динамо мав стати Лудогорець. Згодом чемпіонів Болгарії замінили на Полісся, але й клуб Першої ліги не зможе вийти на поле в зазначену дату. У кількох гравців житомирян виявили застуду. Тепер третя спроба – Кайсар, який за підсумками минулого сезону піднявся в елітний дивізіон Казахстану. Дата та час спарингу залишилися незмінними (3 лютого, 16:00), як і трансляція на YouYube-каналі Динамо Київ.

Нагадаємо, команда Луческу вже встигла провести 3 гри в рамках турецьких зборів – поразки від віденського Рапіда (0:4), Марібора (0:2) і нічия з Аустрією Лустенау (2:2).

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