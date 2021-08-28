Чемпіони України звернули увагу на центрбека Пабло Ортіса з Амеріки де Калі, інформує TuttoмercatoWeb.

Динамо претендує на одноклубника Яремчука – кияни шукають підсилення у складі суперника з Ліги чемпіонів

У минулому сезоні 21-річний колумбієць провів 28 матчів, результативними діями не відзначався. Ортіс є лівоногим захисником, що є серйозним плюсом на ринку. Transfermarkt оцінює гравця Амеріки в один мільйон євро.

Нагадаємо, паралельно у Динамо сватають бразильця Вітінью з Атлетіко Паранаенсе.

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