Динамо знайшло несподіване підсилення захисту у Південній Америці
21:50 - Читать на русском
Київське Динамо продовжує шукати новобранців з-за океану.
Чемпіони України звернули увагу на центрбека Пабло Ортіса з Амеріки де Калі, інформує TuttoмercatoWeb.
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У минулому сезоні 21-річний колумбієць провів 28 матчів, результативними діями не відзначався. Ортіс є лівоногим захисником, що є серйозним плюсом на ринку. Transfermarkt оцінює гравця Амеріки в один мільйон євро.
Нагадаємо, паралельно у Динамо сватають бразильця Вітінью з Атлетіко Паранаенсе.
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