"Як кияни зіграють у новому сезоні Ліги чемпіонів? Гарно зіграють. Я дуже вірю в те, що Динамо зможе пробитися. Я вірю в це, тому що вони будуть йти "шляхом чемпіонів", а там немає топ-команд з елітних дивізіонів. Тобто там є ті команди, які не потрапляють напряму в Лігу чемпіонів.

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І тільки чемпіони цих країн будуть змагатися з київським Динамо. Звичайно, там може бути Динамо Загреб, Црвена Звезда, Ференцварош та інші серйозні команди. Але це в будь-якому разі не Бенфіка, не Спортінг і не такі команди, де в нас шансів пройти немає.

Тому я дуже в це вірю. Команда досвідчена, команда набрала досвіду. Дай Боже, щоб в них все склалося, а я буду дуже вболівати за київське Динамо", – поділився Циганик в Telegram-каналі Football Hub.

Нагадаємо, в наступному сезоні чемпіон України розпочне свій єврокубковий шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Для виходу в основний раунд доведеться пройти аж трьох суперників, однак "шляхом чемпіонів".

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