Динамо змирилось з потенційною дискваліфікацією Бєсєдіна – кияни зроблять ставку на Русина

Київське Динамо визначилось із основним форвардом команди через ймовірну дискваліфікацію Артема Бєсєдіна.

Динамо очікує на поки невизначений термін відсторонення Артема Бєсєдіна від футболу і не сподівається, що нападнику вдастся уникнути покарання, повідомляє DynamoNation.

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"Ми продублювали кожну позицію, хоча при цьому є певні нюанси з травмованими – зокрема, той же Попов. За кілька днів він має повернутися до загальної групи. Також запросили молодих хлопців, які можуть скласти конкуренцію, і повернули з оренди Русина – сподіваємося, він зможе стати основним нападником.

Крім того, будемо переглядати Каргбо, якого запросили минулого року, але він не мав права грати за нас, – тому беремо його на збір та покладаємо на нього надії. Сподіваємося, що в нас на кожній позиції буде гідна конкуренція, яка дозволить нам грати краще", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін завалив допінг-тест після гри групового турніру Ліги Європи проти Мальме (3:4).

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