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Динамо змінює транслятора і йде з 2+2, Суркіс розглядає два варіанти, – журналіст

14 серпня 23:07 - Читать на русском
Динамо змінює транслятора і йде з 2+2, Суркіс розглядає два варіанти, – журналіст
Динамо / ФК Динамо Київ

Журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас заявив, що матчі київського клубу більше не показуватимуть на каналах Ігоря Коломойського.

Напередодні президент Динамо Ігор Суркіс в одному з інтерв'ю підкреслив, що відомий олігарх Ігор Коломойський більше не цікавиться футболом. Журналіст Ігор Бурбас зазначив, що ці слова були сказані очільником Динамо не просто так.

УПЛ може створити власний телеканал, який конкуруватиме з "Футболами" та "1+1"

За його інформацією, Динамо покидає медіагрупу "1+1" і шукатиме нового транслятора. Серед кандидатів – два телеканали: НТН та Спорт1.

Нагадаємо, напередодні Десна, чиї поєдинки можна було дивитись на телеканах УНІАН та 2+2, повернулась в офіційний телепул УПЛ – на канали Футбол 1/2/3.

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Теги
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